Без титулов в Испании, зато с трофеем Лиги чемпионов. Болельщики мадридского "Реала" радуются европейскому триумфу свой команды. За пять лет "королевский" клуб четыре раза отпраздновал победу в Лиге чемпионов.
"Реальная" Лига чемпионов
"Реальная" Лига чемпионов
"Это лучшая команда в истории футбола. Такое невозможно повторить. Мы лучшие!" - кричит один из фанатов "Реала".
Мадридцы увозят из Киева 13-ый трофей главного клубного турнира Европы, а Зинедин Зидан стал первым тренером, выигрывшим три Лиги чемпионов подряд. Всего за два с половиной года работы с "Реалом" французский наставник завоевал девять титулов. На его счету теперь одна победа в Примере, три Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы и Суперкубок Испании.