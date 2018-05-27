Демонстрации за и против АдГ в Берлине

Около 5000 человек вышли в Берлине на демонстрацию, организованную антииммигрантской партией "Альтернатива для Германии". Участники несли флаги Германии и плакаты с лозунгами против политики Ангелы Меркель.

Говорят участники демонстрации:

– Мне кажется, что Германия платит слишком высокую цену за интеграцию мигрантов.

– Я пришла сюда, чтобы заявить, что нельзя продолжать нынешнюю политику.

Джессика Зальц, Euronews: "Для немецких партий не типичны такие уличные акции, но АдГ гордится новым подходом к политике. Партия уже представлены в парламенте, но все еще способна мобилизовывать улицу. На демонстрацию пришли и другие ультраправые организации, разделяющие их взгляды".

Контрдемонстрации, организованные левыми политическими партиями, собрали гораздо больше народу. На них пришли более 20 тысяч человек. Всего в городе было зарегистрировано по меньшей мере 13 акций противников "Альтернативы для Германии", в том числе уличная дискотека.

Говорят участники контрдемонстраций:

– В принципе я не против новой политической силы, но мне очень не нравятся их расистские высказывания.

– Мы не потерпим дискриминации в Германии. С учетом нашей истории мы не должны позволить, чтобы эти люди заседали в бундестаге и пропагандировали ненависть.

Джессика Зальц, Euronews: "АдГ впервые раз попала в парламент в сентябре под антииммигрантскими и антимусульманскими лозунгами, которые мы услышали и сегодня. Критики называют эту партию носителем ретроградной фашистской идеологии. Размах контрпротестов, который мы увидели сегодня в Берлине, показывает, что АдГ по-прежнему вызывает очень сильное неприятие".