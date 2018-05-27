Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, несмотря на появившиеся ранее сообщения о планах врачей выписать его в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба палестинского лидера. Аббас в течение последней недели лечился от воспаления легких, диагностированного вскоре после операции на ухе. В окружении президента говорят, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать в больничной палате.
Аббас остается в больнице
Аббас остается в больнице
Саид Сарахне, главврач больницы"Эль-Истишари"в Рамаллахе: "Здоровье палестинского президента все лучше и лучше. По результатам анализов мы видим постепенную нормализацию. Медицинский персонал постоянно наблюдает за ходом его лечения в арабской больнице Эль-Истишари и ежедневно следит за результатами его анализов, чтобы определиться с датой его выписки из больницы".
Здоровье 82-летнего палестинского лидера неоднократно становилось предметом слухов и спекуляций. Последняя госпитализация Аббаса вызвала дискуссию о том, что у президента Палестины нет явного преемника, а механизмы передачи власти, которые могли бы надежно работать в условиях внутрипалестинского раскола, так и не были созданы.