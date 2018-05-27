Аббас остается в больнице

Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, несмотря на появившиеся ранее сообщения о планах врачей выписать его в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба палестинского лидера. Аббас в течение последней недели лечился от воспаления легких, диагностированного вскоре после операции на ухе. В окружении президента говорят, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать в больничной палате.