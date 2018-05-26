Срочная новость

Срочная новость

Уганда

Десятки погибших в ДТП в Уганде

Сейчас воспроизводится:

Десятки погибших в ДТП в Уганде

Десятки погибших в ДТП в Уганде
Размер текста Aa Aa

Количество погибших в ДТП с пассажирским автобусом в районе Кирьяндонго на северо-западе Уганды достигло 48 человек. Такие данные приводит Международный комитет Красного Креста в Уганде.

По данным угандийских СМИ, в ночь с пятницы на субботу пассажирский автобус, направлявшийся из города Лира в столицу Уганды Кампалу, врезался в трактор, который двигался по встречной полосе с выключенными фарами. После этого автобус развернуло, и он врезался в грузовик с прицепом.

Агентства • ТАСС, AFP

Больше по теме