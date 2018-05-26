Лидеры двух Корей Мун Чже Ин и Ким Чен Ын встретились в субботу в пограничной зоне, чтобы обменяться мнениями по поводу возможного проведения американо-северокорейского саммита - сообщают южно-корейские власти. Это уже вторые переговоры между Севером и Югом за последний месяц.
Лидеры Северной и Южной Корей встретились для обсуждения предстоящего саммита КНДР - США
Лидеры Северной и Южной Корей встретились для обсуждения предстоящего саммита КНДР - США
Ранее о готовности встретиться с главой КНДР заявил американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что переговоры с Пхеньяном идут "продуктивно", и историческая встреча может состояться, как и планировалось ранее, 12 июня в Сингапуре.
В четверг, неожиданно для многих, Трамп объявил об отказе от участия в саммите, на котором стороны среди прочего планировали обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. В письме, адресованном северокорейским властям, он сетовал на проявленную Ким Чен Ыном "открытую враждебность", из-за которой счёл намеченную встречу с ним "неуместной".
Пхеньян, в свою очередь, заявил, что сохраняет заинтересованность в переговорах с Вашингтоном и готов возобновить диалог цитата "в любое время и в любой формате".