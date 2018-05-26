США и КНДР возобновили переговоры о саммите

Соединённые Штаты и Северная Корея вернулись к обсуждению проведения саммита двух стран, который накануне был отменён. Об этом, как и о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что переговоры проходят "продуктивно", и историческая встреча может состояться, как и планировалось ранее, 12 июня в Сингапуре.

В четверг, неожиданно для многих, Трамп объявил об отказе от участия в саммите, на котором стороны среди прочего планировали обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. В письме, адресованном северокорейским властям, он сетовал на проявленную Ким Чен Ыном "открытую враждебность", из-за которой счёл намеченную встречу с ним "неуместной".

Пхеньян, в свою очередь, заявил, что сохраняет заинтересованность в переговорах с Вашингтоном и готов возобновить диалог цитата "в любое время и в любой формате".