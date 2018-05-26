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"Короли" Лиги чемпионов

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"Короли" Лиги чемпионов

"Короли" Лиги чемпионов
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Рекорд Лиги чемпионов. "Реал Мадрид" третий раз подряд завоевывает еврокубок. В финале турнира "королевской" клуб обыграл "Ливерпуль" - 3:1. Автором первого гола стал нападающий "Реала" Карим Бензема, который воспользовался ошибкой голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Вскоре после этого "красные" сравняли счет: мяч в ворота Кейлора Наваса отправил Садио Мане.

Главным героем этого матча стал нападающий "Реала" Гарет Бэйл. Валлиец забил сразу после выхода на замену. Нападающий "королевского" клуба отправил мяч в ворота ударом через себя (похожим голом в четвертьфинальном матче с "Ювентусом" отметился Криштиану Роналду). Еще через 20 минут Бэйл оформил дубль: Кариус не справился с дальним ударом валлийца.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Почти не смог помочь своей команде лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохаммед Салах. В первом тайме египтянин получил травму и был вынужден покинуть поле.