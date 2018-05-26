Рекорд Лиги чемпионов. "Реал Мадрид" третий раз подряд завоевывает еврокубок. В финале турнира "королевской" клуб обыграл "Ливерпуль" - 3:1. Автором первого гола стал нападающий "Реала" Карим Бензема, который воспользовался ошибкой голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Вскоре после этого "красные" сравняли счет: мяч в ворота Кейлора Наваса отправил Садио Мане.
"Короли" Лиги чемпионов
"Короли" Лиги чемпионов
Главным героем этого матча стал нападающий "Реала" Гарет Бэйл. Валлиец забил сразу после выхода на замену. Нападающий "королевского" клуба отправил мяч в ворота ударом через себя (похожим голом в четвертьфинальном матче с "Ювентусом" отметился Криштиану Роналду). Еще через 20 минут Бэйл оформил дубль: Кариус не справился с дальним ударом валлийца.
Почти не смог помочь своей команде лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохаммед Салах. В первом тайме египтянин получил травму и был вынужден покинуть поле.