Тропический шторм обрушился на Оман

Проливные дожди и ветер со скоростью до 170 км в час принёс с собой в субботу мощный тропический циклон "Мекуну" на южное побережье султаната Оман. Удар стихии пришёлся на два густонаселённых региона – Эль-Вусту и Дофар. Сообщается о гибели двух человек – мужчины и 12-летнего ребёнка. От наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства - Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в укрытиях. Полностью парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.