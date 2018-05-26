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Оман

Тропический шторм обрушился на Оман

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Тропический шторм обрушился на Оман

Тропический шторм обрушился на Оман
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Проливные дожди и ветер со скоростью до 170 км в час принёс с собой в субботу мощный тропический циклон "Мекуну" на южное побережье султаната Оман. Удар стихии пришёлся на два густонаселённых региона – Эль-Вусту и Дофар. Сообщается о гибели двух человек – мужчины и 12-летнего ребёнка. От наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства - Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в укрытиях. Полностью парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.

Накануне ураган бушевал на йеменском острове Сокотра. Под водой оказались прибрежные населённые пункты. Там жертвами "Мекуну" стали по меньшей мере семь человек, десятки пропали без вести. Теперь шторм движется в сторону Саудовской Аравии.