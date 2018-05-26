Вандал повредил картину Репина

В Москве задержан мужчина, который повредил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван". Как сообщается, злоумышленник металлической стойкой от ограждения разбил стекло, которое защищало картину, и нанес по ней несколько ударов. По данным пресс-службы Третьяковки, холст прорван в трех местах в центральной части. Кроме того, сильно пострадала авторская художественная рама. По некоторым данным, мужчина совершил акт вандализма из-за "недостоверности изображенных исторических фактов" по его мнению.