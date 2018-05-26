Россию обвиняют в кампании дезинформации

После того, как Москва категорически отвергла последние обвинения в свой адрес со стороны Нидерландов и Австралии в ответственности за крушение "Боинга" рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, а президент Путин заявил о том, что для признания итогов расследования голландцев, Москва также должна принимать участие в работе международной следственной комиссии, австралийская министр иностранных дел обвинила Россию в "кампании дезинформации".

Джули Бишоп, министр иностранных дел Австралии: "Россия ведет кампанию дезинформации, и я призываю Россию прекратить попытки дискредитировать легитимность совместной следственной группы. Эта команда была создана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, участником которой была Россия. И Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за поддержание той единогласной резолюции".

Со своей стороны, беседуя с журналистом телеканала "euronews" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, посол России в ЕС Владимир Чижов отметил, что такие обвинения в адрес Москвы звучали и раньше.

Владимир Чижов, посол России в ЕС: "Единственная деталь, которая меня удивляет, это выбранное для заявления время. Потому что все, что было сказано в Гааге, не ново. Об этом уже говорилось в 2014 и 2016 годах. Это вызывает эффект дежа-вю".

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения самолета назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты из установки "Бук", которая состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС России из Курска.