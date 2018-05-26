Более 60% ирландских избирателей проголосовали за изменение восьмой поправки к конституции, запрещающей аборты. Об этом говорят предварительные результаты подсчёта голосов. Новая редакция поправки предоставляет парламенту страны право легализовать искусственное прерывание беременности. С 1983 г. ирландская конституция разрешала аборт только в ситуации "реальной и существенной опасности для жизни женщины".
Ирландцы отвергли запрет абортов
Ирландцы отвергли запрет абортов
Аннет Форд, 55-летняя домохозяйка: "Я совершенно счастлива. Я так долго этого ждала. Я голосовала на референдуме 1983 г. Это большая победа для женщин, мужчин и для подрастающего поколения. Это просто прекрасная новость!"
Мейв Агнелли, 21-летняя студентка: "Это начало исправления ошибок ирландской истории".
В ближайшее время правительство внесёт в парламент законопроект, разрешающий аборты в течении первых 12 недель беременности. Сторонники сохранения запрета абортов назвали решение большинства ирландцев "трагической ошибкой".
Винсент Макавини, Euronews: "Активисты кампании за сохранения запрета уже признали своё поражение. По их словам, они разочарованы результатами референдума, но продолжат борьбу. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, врач по профессии и сторонники отмены запрета, назвал случившееся исторической победой.