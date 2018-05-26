Экзитпол: ирландцы – за легализацию абортов

В Ирландии сторонники легализации абортов досрочно празднуют победу. Согласно данным сразу двух экзитполов, около 69% граждан республики, принявших участие в общенациональном референдуме в пятницу, высказались за изменение восьмой поправки к конституции. Она фактически запрещает прерывание беременности, за исключением случаев "реальной и существенной опасности для жизни женщины".

"Я просто в восторге, потому что перевес был небольшим. Думаю, многие из нас ожидали обратного. Видеть такие результаты экзитпола, которые показывают то, что люди сказали твёрдое и уверенное «да», - это потрясающе", - делится эмоциями эта девушка.

"Важно предоставить женщинам право самостоятельно принимать решения. Мы не обязаны ждать вердикта докторов, чтобы сказать «нет», и испытывать такие страдания", - считает ещё одна жительница страны.

Примечательно, что явка на референдум превысила 70%. Ирландцы голосовали даже активнее, чем в 1996 году, когда страна решала вопрос легализации разводов. Ожидается, что официальные результаты пятничного плебисцита обнародуют в субботу. Если данные экзитполов подтвердятся, то скорее всего ирландки получат право прерывать беременность до 12 недель без каких–либо условий. По крайней мере, таков план правительства одной из самых консервативных стран Европы.