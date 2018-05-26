66,4% ирландцев проголосовали за либерализацию закона об абортах

В Ирландии более 66% участников всенародного референдума проголосовали за отмену действующей с 1983 года поправки к конституции, запрещающей аборты, в случае если беременность не угрожает жизни матери. В голосовании приняли участие более 64% ирландских избирателей. Оглашение окончательных итогов в Дублинском замке было встречено овацией тысяч людей собравшихся на замковой площади.

Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар назвал итоги референдума "тихой революции": "Люди сказали свое слово. Они сказали, что в нашей стране мы доверяем женщинам и уважаем их выбор. Спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо вам".

Но для того, чтобы ирландские женщины получили право на искусственное прерывание беременности, потребуется еще принять отдельный закон.

Саймон Харрис, министр здравоохранения Ирландии: "Ирландия проголосовала сегодня за то, чтобы мы смогли позаботиться о женщинах нашей страны. Во вторник на заседании правительства я намерен попросить разрешение на подготовку законопроекта. Он позволит прерывать беременность на ранней стадии, до 12 недель, без специальных условий. А после этого только в случае риска для здоровья или жизни женщины, а также при неизлечимых пороках развития плода".

Винсент МакАвини, Euronews: "66,4% избирателей проголосовали за отмену запрета на аборты, прописанного в конституции. Для справки: пару лет назад на референдуме об однополом браке за него проголосовали 62%. Никто не ожидал, что сегодня за отмену проголосует такое значительное большинство. Опросы показывали приблизительно равное число сторонников и противников запрета. Теперь ирландским законодателям предстоит подготовить новый закон. Ожидается, что он будет принят к декабрю".