Гран-при по дзюдо: день неожиданных поражений

Впервые больше чем за год голландке Санне Ван Дейк удалось подняться на вершину пьедестала почета. В финале этапа Гран-при в китайском Хух-Хото дзюдоистка из Нидерландов смогла побороть соперницу из Канады Келиту Зупанчич. Голландка провела успешную контратаку, за что получила оценку "вадза-ари".

В мировом рейтинге Ван Дейк занимает 11-ую строчку. Из соотечественниц ее опережает только Ким Поллинг, так что, скорее всего, через два года мы увидим Ван Дейк на Олимпиаде в Токио, и победа на турнире в Хух-Хото – еще одно доказательство, что эта спортсменка достойна отправиться со своей сборной в японскую столицу.

"Уровень турнира очень высокий, и это очень хорошо, потому что ты меньше ощущаешь давление. Упорная борьба – вот чего я хотела. И мне было интересно увидеть, чем все закончится".

Для Ан Чан Лима из Южной Кореи, выступающего в категории до 73 килограммов, "золото" Хух-Хото стало первым с 2016 года. В финале он встретился с действующим чемпионом мира и первым номером мирового рейтинга японцом Соичи Хашимото, которого на протяжении почти двух лет - до конца прошлого года – не мог одолеть ни один противник. Поединок завершился только после четырех минут дополнительного времени. Исход схватки решила оценка "вадза-ари", которую заработал южнокорейский спортсмен.

"C 2016 я не побеждал на турнирах, которые проводит международная федерация. Проигрывать на таких крупных соревнованиях стало для меня чем-то привычным. На этом турнире моей целью было изменить сложившуюся ситуацию. И для меня большое облегчение, что я наконец смог это сделать. Я знаком с Хашимото с университета, мы не раз выходили на татами друг против друга. Мы хорошо знаем друг друга. Так что победить Хашимото на таких серьезных соревнованиях – это для большое достижение".

Вторая победа за два месяца – в категории до 63 килограммов сильнее всех оказалась японка Аими Ноучи, в марте выигравшая "золото" на турнире "Большого шлема" в Екатеринбурге.

Не подвел японскую сборную и Такеши Сасаки, выстующий в категории до 81 килограмма. 51-ый номер мирового рейтинга на пути к победе одолел россиян Алана Хубецова и Хасана Халмурзаева, занимающих пятую и третью строчку в списке сильнейших дзюдоистов.

Японцу хватило минуты, чтобы побороть олимпийского чемпиона Халмурзаева. Такеши заработал две оценки "вадза-ари" и впервые завоевал золотую медаль турнира, который проводит Международная федерация.

Еще один россиянин Муса Могушков участвовал в утешительном поединке за "бронзу" в категории до 73 килограммов. Но уступил немцу Энтони Зингу.