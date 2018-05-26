Микель Ниеве из Mitchelton-Scott выиграл предпоследний этап "Джиро д'Италия". Испанец финишировал в одиночестве, опередив ближайшего преследователя Роберта Гесинка из Team LottoNL-Jumbo на 2 минуты и 17 секунд. Третий результат показал австриец Феликс Гросшартнер из Bora-Hansgrohe.
"Джиро д'Италия": Крис Фрум в шаге от победы
"Джиро д'Италия": Крис Фрум в шаге от победы
Британец Крис Фрум из Sky занял седьмое место, но сохранил лидерство в общем зачете. Перед заключительным этапом он опережает на 46 секунд победителя прошлого года голландца Тома Дюмулена Sunweb. Третьим идет колумбиец Мигель Анхель Лопес Морено из "Астаны".
На протяжении почти всей гонки розовую майку лидера сохранял Саймон Йейтс, но все изменилось на 19 этапе. Гонщик Mitchelton-Scott проиграл победившему в тот день Крису Фруму почти 39 минут и утратил все шансы на победу в веломногодневке.