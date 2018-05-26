Протесты против политики Макрона

Многотысячные акции протеста против социально-экономической политики президента Эммануэля Макрона и его правительства прошли в субботу в крупных городах Франции. Демонстрации были организованы по инициативе левой оппозиции, а также ряда профсоюзов, политических партий и ассоциаций.

В Париже на улицы города вышли, по некоторым данным, более 30 тысяч человек. Как сообщается, сначала манифестация проходила спокойно, однако спустя час к колонне протестующих присоединилась группа людей из леворадикальных группировок в черных одеждах и масках. Они начали громить витрины, расписывать краской стены зданий и забрасывать разными предметами полицейских. Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. В ходе парижской манифестации были задержаны десятки людей.

В Лионе и других городах к акции протеста против политики Макрона присоединилась антифашистская демонстрация. Несколько десятков членов организации "Антифа" прошли по центру города с факелами в руках. Однако, манифестация прошла мирно, без каких-либо крупных беспорядков и после митинга на площади Терро около мэрии демонстранты разошлись.