Датский кронпринц Фредерик празднует юбилей

Его Королевское Высочество датский кронпринц Фредерик, граф де Монпеза отмечает 50-летие. Чтобы поздравить с юбилеем августейшую особу, на площади возле дворца Амалиенборг в субботу собрались тысячи жителей и гостей Копенгагена. Наследный принц Дании приветствовал восторженную публику с балкона королевской резиденции. К Фредерику присоединились его мать королева Маргрете II, супруга кронпринцесса Мэри и их четверо детей. В честь именинника по инициативе королевы вечером состоится гала-ужин в присутствии многочисленных датских и зарубежных гостей.