ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Финал Лиги чемпионов: "Реал" против "Ливерпуля"

Поклонники футбола прильнули к экранам. В субботу вечером мы узнаем название лучшей команды Европы. "Реал" или "Ливерпуль"? Сможет ли "королевский" клуб второй раз подряд защитить свой титул? Или команда, на счету которой больше всего голов на этом турнире, оставит подопечных Зинедина Зидана ни с чем?

"Королевский" клуб в борьбе за 13-ый титул

"Реал" - самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов. На ее счету 12 побед. Притом три последних трофея они завоевали всего за четыре года. Более того, "сливочные" выходят в финал в третий раз подряд. В прошлом году "Реал" стал первым клубом, которому удалось защитить титул в Лиге чемпионов. Тогда "сливочные" разгромили "Ювентус" со счетом 4:1.

В этом сезоне в адрес мадридцев звучало немало критики, которая в первую очередь была связана с решениями судей. Нельзя не вспомнить в этой связи четвертьфинальную встречу с туринцами. В ответном матче "Ювентусу" удалось отыграться, но в добавленное время арбитр назначил пенальти в пользу "Реала". Криштиану Роналду не промахнулся и помог своей команде пройти в полуфинал турнира. Потом любители футбола обсуждали спорный эпизод, произошедший в матче с "Баварией". Дотронулся ли Марсело рукой до мяча? После игры защитник мадридской команды признался, что нарушение было. Но судья пенальти не назначил.

Прервет ли "Ливерпуль" победную серию Зидана?

Мохаммед Салах и Роберто Фирмино, на счету каждого из которых по 10 голов на этом турнире, и Садио Мане, который отметился девятью мячами, - лучшая тройка бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов. Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема сильно отстают по этому показателю от своих соперников из "Ливерпуля": у нападающих "Реала" на троих лишь 20 точных попаданий.

Этап плей-офф "Ливерпуль" прошел довольно уверенно. В первом матче 1/8 финала "красные" разгромили "Порту" за счетом 5:0. Неудивительно, что, обладая таким преимуществом, в ответном матче подопечные Юргена Клоппа решили сделать ставку на оборону. Итог - ни одного забитого и ни одного пропущенного мяча. В следующем туре "Ливерпуль" не оставил шансов "Манчестер Сити" - команде, которая одержала победу в Английской Премьер-лиге. 5:1 - итог двух встреч. Чуть не оступились "мерсисайдцы" на этапе полуфинала. Первый матч против "Ромы" закончился убедительной победой "Ливерпуля" - 5:2, но во втором матче команда Клоппа чуть не упустила путевку в финал - 2:4.