Полиция против дальнобойщиков

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение направить силы федеральной полиции и армии для разгона дальнобойщиков, которые уже пятый день протестуют против повышения тарифов на дизельное топливо. По словам бразильского лидера, большинство бастующих согласились с условиями договора, достигнутого в четверг между профсоюзами и правительством. Однако, "радикально настроенное меньшинство" мешает им разблокировать автомагистрали.