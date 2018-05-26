Президент Бразилии Мишел Темер принял решение направить силы федеральной полиции и армии для разгона дальнобойщиков, которые уже пятый день протестуют против повышения тарифов на дизельное топливо. По словам бразильского лидера, большинство бастующих согласились с условиями договора, достигнутого в четверг между профсоюзами и правительством. Однако, "радикально настроенное меньшинство" мешает им разблокировать автомагистрали.
Полиция против дальнобойщиков
Полиция против дальнобойщиков
Забастовка дальнобойщиков началась в понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более миллиона человек.
Забастовка уже привела к дефициту базовых товаров. Некоторые фабрики закрылись, серьезные трудности испытывают оптовые торговцы.
"На этой неделе ничего не получилось. Яйца стоили 80 реалов (приблизительно 21 доллар США) сегодня они стоят 120 (приблизительно 32 доллара США). Цена картофеля была 80 реалов (приблизительно 21 доллар США) за мешок, сегодня выросла до 300-400 реалов (приблизительно 81 -109 долларов США) ", - говорит это оптовый торговец.
Цены на дизельное топливо в Бразилии почти удвоились с 2016 года. Во многих городах страны наблюдается нехватка бензина и некоторых продуктов питания.