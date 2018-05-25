Вояж Цукерберга. Дебют Конте. Меркель в КНР

“Непринуждённая беседа с президентом Франции на солнечной террасе Елисейского дворца… Какая передышка для главы компании Facebook Марка Цукерберга после напряженного дня в Брюсселе, где его встретили критикой и протестами!

Эммануэль Макрон хочет создать во Франции наилучшие в Европе условия для инвестиций в технологии. Тем не менее, он сказал Цукербергу, что да, инновации это отлично, но они должно внедряться по более жестким правилам.

Макрон любит говорит о поддержке подключенной к интернету французской молодежи, о превращении своей страны в мирового лидера в области искусственного интеллекта и «глубоких технологий». Он также хочет, чтобы цифровые компании платили в Европе больше налогов, чтобы гиганты, подобные Facebook, ужесточили свою позицию в отношении защиты данных и борьбы с «фальшивыми новостями».

Для Цукерберга это могло звучать почти как то, что он слышал в Брюсселе на этой неделе, и в Вашингтоне в прошлом месяце. Разница в том, он старательно отчитывался перед комитетами Конгресса и не особенно утруждал себя ответами в Европейском парламенте. Многие европейские политики выразили разочарованы тем, что ошибочный формат встречи позволил ему уклониться от сложных вопросов.

Цукерберг расплылся в улыбке, фотографируясь вместе с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Но Таяни выглядел так, будто он только что встретился с сирийским Асадом.

Цукерберг же в основном повторял то, что уже набило оскомину: мол Facebook очень сожалеет, будет шире рассматривает свои обязанности, вкладывать значительные средства в безопасность и конфиденциальность и т. д. и т. п.

В Италии после 80 дней переговоров популистские партии, которые на выборах два месяца назад завоевали большинство мест в парламенте, наконец, получили право сформировать правительство.

Они выдвинули на пост премьер-министра Джузеппе Конте, малоизвестного адвоката, не имеющего опыта правления.

Вот как он начал свой первый рабочий день: агентам безопасности пришлось немного подождать, пока он будет готов… прыгнуть в ожидающее такси. По крайней мере, это был итальянский автомобиль.

Дебют Конте на национальной сцене был не совсем гладким. Его резюме оказалось так приукрашено, чтоб вызвало сомнение в том, должен ли он служить вообще.

Конте всё же возглавит правительство Италии, 66-е после войны, то есть в среднем они появлялись каждые 11 месяцев.

Эти цифры должны успокоить тех, кто боится катастрофического сценария того, как популистское правительство в Италии взорвёт еврозону.

В числе будущих европейских коллег Конте – Ангела Меркель из Германии, которая занимает пост канцлера уже 13-й год. На этой неделе она обсудила в Китае план по защите иранской ядерной сделки, от которой отказался Дональд Трамп.

Германия и Китай — это два экспортёра с большим положительным сальдо в торговле с США, поэтому они могут больше всех пострадать от решения американского президента. Немецкие и китайские руководители теперь борются за сохранение остатков многостороннего мирового порядка, который сделал обе страны процветающими.

Действия Трампа подтолкнули Германию и Европу к более тесному сотрудничеству с Китаем – перед лицом возможных санкций со стороны США.

К такому мы все должны привыкать.

Для Европы это также означает пересмотр своей стратегии внешних связей и способов ведения политического бизнеса. На европейском бизнес-саммите в Брюсселе на этой неделе ключевой темой было переосмысление роли Европы в мире”.