Вайнштейн отпущен под залог

Американский продюсер Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка. После непродолжилетльного пребывания в участке, влиятельный киномагнат, которого обвиняют в сексуальных домогательствах более 80 женщин, был отпущен под залог в 1 миллион долларов и теперь вынужден носить электронный браслет. Ему уже предъявлены обвинения как минимум в двух изнасилованиях.

Имя первой жертвы пока не разглашается. Вторая истица - актриса Люсиа Эванс. Она заявляет, что в 2004 году Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом, угрожая, в обратном случае, пересмотреть ее участие в одном из фильмов.

Среди жертв продюсера немало голливудских звезд - в том числе, итальянская актриса и кинорежиссер Азия Ардженто, ее американские коллеги Роуз Макгоуэн и Пас де ла Уэрта, а также обладательница премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу. Многие рассказывают о событиях, о которых молчали десятки лет из опасений за свою карьеру.

После появления в прессе первых свидетельств, 66-летний продюсер пропал из виду и предположительно лечился в Аризоне от сексуальной зависимости. Ожидается, что Вайнштейн предстанет перед судом в Манхэттене уже в пятницу.