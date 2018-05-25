Американский продюсер Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка. Влиятельного киномагната обвиняют в сексуальных домогательствах более 80 женщин. Многие рассказывают о событиях, о которых молчали десятки лет из опасений за свою карьеру. После появления в прессе первых свидетельств, 66-летний продюсер пропал из виду и предположительно лечился в Аризоне от сексуальной зависимости.
Вайнштейн сдался
Вайнштейн сдался
Ему грозит уголовное дело по меньшей мере из-за одного случая. Актриса Люсиа Эванс заявляет, что Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом, угрожая, в обратном случае, пересмотреть ее участие в одном из фильмов.
Среди жертв продюсера немало голливудских звезд - в том числе, итальянская актриса и кинорежиссер Азия Ардженто, ее американские коллеги Роуз Макгоуэн и Пас де ла Уэрта, а также обладательница премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу.
Ожидается, что Вайнштейн предстанет перед судом в Манхэттене уже в пятницу.