Вайнштейн сдался

Американский продюсер Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка. Влиятельного киномагната обвиняют в сексуальных домогательствах более 80 женщин. Многие рассказывают о событиях, о которых молчали десятки лет из опасений за свою карьеру. После появления в прессе первых свидетельств, 66-летний продюсер пропал из виду и предположительно лечился в Аризоне от сексуальной зависимости.