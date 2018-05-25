Вайнштейну предъявлены обвинения

Американский продюсер Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка. После непродолжительного пребывания в участке, влиятельный киномагнат, которого обвиняют в сексуальных домогательствах более 80 женщин, был отпущен под залог в 1 миллион долларов и теперь вынужден носить электронный браслет. Ему уже предъявлены обвинения как минимум в двух изнасилованиях. Имя первой жертвы пока не разглашается. Вторая истица - актриса Люсиа Эванс. Она заявляет, что в 2004 году Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом, угрожая, в обратном случае, пересмотреть ее участие в одном из фильмов.