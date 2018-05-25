Извержение вулкана на Гавайях

Лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа продолжает стекать в Тихий океан. Из некоторых разломов фонтаны лавы достигают высоты в несколько десятков метров. Служба береговой охраны США создала зону безопасности вокруг места падения лавы в океан. Ранее жителей штата предупредили о токсичных газах и мельчайших частицах стекла, появившихся в воздухе из-за извержения вулкана. Вулкан Килауэа проснулся 3 мая. За это время от стихии пострадал один человек. Лава разрушила более 40 домов и построек. Покинуть свои дома были вынуждены около двух тысяч местных жителей.