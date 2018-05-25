Турецкая лира - заложница политики Эрдогана

Центробанк Турции пока бессилен остановить падения курса лиры. Предпринятые ранее меры по стабилизации турецкой валюты, в частности, повышение процентной, ставки так и не принесли желаемого результата.

К концу этой недели лира обновила свой исторический минимум. Только в мае турецкая валюта подешевела на 18% по отношению к доллару, а с начала текущего года темпы ее девальвации превысили 25%.

"Поступает все и больше сигналов, которые говорят о том, что правительство Реджепа Эрдогана ужесточает контроль не только в политической, но и экономической жизни страны. И Центробанк Турции, конечно, находится на передовой этих усилий. При этом все более настойчивое вмешательство властей не только не решает ситуацию, на наоборот - пугает рынки", - отмечает Питер Диксон, аналитик Commerzbank AG

Лира оказалась заложницей амбиций Эрдогана, считают наблюдатели. Ранее он выступил с критикой политики Центробанка, что и спровоцировало волатильность турецкой валюты.

Как же в подобных условиях чувствует себя бизнес? "Конечно, мы теряем деньги, - говорит владелец магазина в центре Стамбула. - Наша арендная плата рассчитывается, исходя из курса доллара. Если в прошлом году мы платили 17 тысяч турецких лир, то в этом году - это уже 25 тысяч лир".

Отметим, что ровно через месяц в Турции пройдут досрочные выборы. На фоне грядущего голосования Эрдоган заверяет, что реальная экономическая ситуация в стране опасений не вызывает. Однако, как отмечают, все больше граждан Турции переводят свои сбережения в иностранную валюту.