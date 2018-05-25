Макрон: "Россия - неотъемлемая часть Европы"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Об этом политик сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма к России, что Запад называет аннексией.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я глубоко убежден в том, что Россия с ее историей является неотъемлемой частью Европы. Я бы хотел, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы, чтобы по многим вопросам - экономическим, социальным, в области обороны - стратегический диалог обрел новую динамику".

Российский лидер Владимир Путин на полях форума заявил, что Россия готова вести диалог с США. "Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем и характером российско-американских отношений". - сказал, в частности, Путин.

Владимир Путин, президент России: "Много возникает проблем. Но мы готовы к тому, чтобы вести предметный диалог. Я думаю, что он давно назрел. Многосторонний (диалог) по очень многим направлениям. Те шаги, которые мы обсуждаем сейчас: по северокорейской проблеме, по иранской - они, конечно, нас на сближают, но это тоже повод для того чтобы обсуждать эти вопросы".

С заявлениями на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума также выступили премьер Японии Синдзо Абэ заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард. Форум, тема которого "Создавая экономику доверия", завершит работу 26 мая.