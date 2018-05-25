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Apple - Samsung: патентная война

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Apple - Samsung: патентная война

Apple - Samsung: патентная война
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Федеральный суд в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить американской корпорации Apple 539 миллионов доллларов в связи с нарушением патентов на дизайн сматрфонов и технологию изготовления iPhone.

Разбирательство продолжалось с 2011 года. Тогда Apple обвинил Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность. В ноябре прошлого года на сторону Apple встал Верховный суд. Высшая судебная инстанция США вынесла ряд решений по этому делу, в частности, предоставила суду в Сан-Хосе право определить размер компенсации, которую должна выплатить Samsung.

Агентства • AFP, RWS, TASS