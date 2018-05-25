Харви Вайнштейна арестуют в пятницу

В Нью-Йорке в пятницу Харви Вайнштейн намерен сдаться полиции, накануне стало известно, что ордер на его арест уже выписан.

Сообщается, что речь идет о следственных действиях по делу об изнасиловании, в котором известного киномагната обвиняет актриса Люсиа Эванс. По ее словам, во время встречи в отеле, касавшейся ее возможного участия в одном из фильмов и телепроекте, Вайнштейн заставил Эванс заниматься с ним оральным сексом.

Оральный секс против желания в штате Нью-Йорк рассматривается законом как уголовное преступление, в случае доказанности деяния оно может караться длительным тюремным заключением.

В общей сложности в насильственных действиях сексуального характера Харви Вайнштейна обвиняют более 80 женщин. Он принуждал их к сексу чаще всего в гостиничных номерах, куда они приходили под предлогом обсуждения их дальнейшей карьеры в кинематографе. Среди них - такие звезды Голливуда, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Сальма Хайек и многие другие.