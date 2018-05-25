Международная архитектурная биеннале в Венеции

В Венеции открывается 16-я Международная архитектурная биеннале, главная тема которой в этом году — «Свободное пространство» (Freespace). Кураторы — соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара — предложили участникам биеннале исследовать проблему свободы в архитектуре и ее связи с человеком. Главная экспозиция выставки объединила 71 проект со всего мира.

По итогам выставки станут известны лауреаты золотых и серебряных «львов». Будут присуждены «Золотые львы» за лучшие национальный проект и за представление на выставке, а также «Серебряный лев» самому молодому участнику. Кроме того будут присуждены специальные награды жюри. «Золотой лев» за жизненные достижения уже присужден — его получил английский архитектор, историк и теоретик архитектуры Кеннет Фрэмптон.

"Мы должны быть в курсе всех политических событий, чтобы создавать проекты, которые будут защищать прежде всего человека. Это может показаться довольно абстрактным заявлением, но у архитектуры также есть своя политическая программа, не связанная ни с какими партиями. И социальная составляющая тут перекликается с политикой"

Российский павильон также представлен на биеннале и называется "Станция Россия", рассказывающий о железнодорожной архитектуре. Выставка продлится до 25 ноября.