Морган Фриман публично извинился перед всеми, кто ощутил себя "неловко или почувствовал неуважение в связи с его словами или действиями".
Морган Фриман попросил прощения
Морган Фриман попросил прощения
Об этом он сообщил в коммюнике, опубликованном в ночь с четверга на пятницу.
80-летнего актера обвинили в недозволительном поведении на съемочной площадке и в офисе 16 человек. 8 женщин назвали себя в расследовании телеканала CNN "жертвами сексуальных домогательств" звезды Голливуда.
Женщины разрешили назвать свои имена. Пока нет сообщений о том, что поданы заявления от возможных пострадавших правоохранителям.
Морган Фриман - обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Малышка за миллион".