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США

Морган Фриман попросил прощения

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Морган Фриман попросил прощения

Морган Фриман попросил прощения
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Морган Фриман публично извинился перед всеми, кто ощутил себя "неловко или почувствовал неуважение в связи с его словами или действиями".

Об этом он сообщил в коммюнике, опубликованном в ночь с четверга на пятницу.

80-летнего актера обвинили в недозволительном поведении на съемочной площадке и в офисе 16 человек. 8 женщин назвали себя в расследовании телеканала CNN "жертвами сексуальных домогательств" звезды Голливуда.

Женщины разрешили назвать свои имена. Пока нет сообщений о том, что поданы заявления от возможных пострадавших правоохранителям.

Морган Фриман - обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Малышка за миллион".