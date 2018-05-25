Рейс МН17: "Москва внимательно изучит выводы следствия"

Накануне на пресс-конференции руководитель департамента расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что зенитная ракетная установка, с которой запустили сбившую пассажирский боинг ракету, завезена из России и принадлежала 53-й зенитной бригаде, дислоцированной под Курском.

На это отреагировал Владимир Путин, который сказал, что он текста, "написанного комиссией", не видел.

"Поэтому нам неизвестно, что там пишут, на чем основано то, что там эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании", - заявил российский лидер. При этом российский президент отметил, что РФ в любом случае будет относиться к этому с вниманием и с уважением, проанализирует все, что там представлено.

"Боинг" "Малазийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014-го года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Стороны вооруженного конфликта в Донбассе обвинили друг друга в причастности к трагедии. В Нидерландах была создана Совместная следственная группа для расследования случившегося.