США намерены "уничтожить Боливарианскую революцию" с помощью военного переворота. Такое мнение высказал в четверг переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщил сайт телеканала Globovision.
Мадуро: США готовят военный переворот
Мадуро: США готовят военный переворот
В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают "субординацию и дисциплину", и предупредил, что никому не стоит пытаться разрушить "священное единство" в рядах военнослужащих.
12 мая США расширили санкции против Венесуэлы. Целью ужесточения ограничительных мер было затруднить Каракасу распродажу госактивов. В ответ на это Николас Мадуро объявил временного поверенного в делах США Тодда Робинсона персоной нон грата. Вашингтон, в свою очередь, решил выслать двух венесуэльских дипломатов.
Внутри страны также наблюдается неспокойная ситуация.
Правозащитники заявляют об аресте 15 высокопоставленных военных в Венесуэле. По их словам аресты связаны с расследованием властей по делу о заговоре против них.