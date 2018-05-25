«Газпром» в рамках выполнения решения Еврокомиссии по антимонопольному делу должен в ближайшие недели предложить ряду своих клиентов в Центральной и Восточной Европе внести определенные изменения в газовые контракты.
"Газпром" изменит контракты с Европой
"Газпром" изменит контракты с Европой
В 2012 году Еврокомиссия заявила, что «Газпром» злоупотребляет статусом монополиста на энергетических рынках Прибалтики и Восточной Европы.
"Когда в европейских странах возникли проблемы с объемом поставок газа в феврале-марте этого года в заморозки, то только Россия смогла существенно нарастить объемы, закрыв потребность европейских партнеров", - заявил замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер.
Газпром, которому грозил штраф в 10% от его общих доходов, согласился на предложенную сделку Еврокомисии.
Прекращение расследования Еврокомиссии было положительно встречено на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме.
"Действующие ограничения скорее всего имеют долгосрочный эффект. Ситуация изменилась с лета 2017 года, когда США ввели новые санкции против России. И главная проблема как для европейского, так и для российского бизнес-сообществ, в неопределенности сроков этих ограничений", - заявил директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф.
По заключённой сделке Газпрома и Еврокомиссии отныне Болгария, Эстония, Латвия, Литва и Польша имеют право запрашивать аналогичную цену на газ, которую платят России Германия и Нидерланды.