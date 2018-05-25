Двое подозреваемых разыскиваются в связи с прогремевшим взрывом в ресторане города Миссиссога в канадской провинции Онтарио.
При взрыве бомбы в ресторане в Канаде пострадали 15 человек
При взрыве бомбы в ресторане в Канаде пострадали 15 человек
По данным полиции, двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане и скрылись с места преступления. Проводится спецоперация по их поимке. Их фото с камер наблюдения выложила полиция в Твиттере. На них видно, как двое неизвестных в черных толстовках с капюшонами входят в ресторан, в руках у одного из них виден небольшой предмет, который, скорее всего, и был взорван впоследствии.
При взрыве пострадали по меньшей мере 15 человек .
По данным медиков, состояние троих из них оценивается как критическое.
Взрыв произошел поздно вечером в четверг в ресторане индийской кухни Bombay Bhel, расположенном рядом с торговым центром.