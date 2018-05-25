Американские дети сыграли свадьбу Гарри и Меган
Американская фотостудия Toddlewood, специализирующаяся на костюмированных фотосессиях для детей, выбрала в качестве источника вдохновения роскошную свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.
По этому случаю для семилетней Наийи Отеро и шестилетнего Эндрю Роберта Джоя были изготовлены уменьшенные копии свадебных нарядов молодоженов из английской королевской семьи. При помощи карандаша для бровей мальчик обзавелся бородой. Хозяйка студии Трисия Месеру за два дня обучила детей аристократическим манерам.
Еще пятеро детей выступили в роли принца Чарльза, леди Камиллы, Дории Рэгланд (матери Меган), епископа Майкла Карри и виолончелиста Шеку Канне-Мейсона.