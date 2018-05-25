Первый Международный турнир по дзюдо в преддверии Олимпиады в Токио

Хух-Хото, административный центр Автономного района Внутренняя Монголия в Китае, в настоящее время принимает первый Международный турнир по дзюдо в квалификационном периоде в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Ута Абэ, юниорка из Японии, произвела фурор, продемонстрировав в очередной раз блестящую технику броска на пути к финалу в категории до 52 килограммов.

В полуфинале она одолела американку Анжелику Дельгадо и получила две оценки "вадза-ари".

В финале она продемонстрировала свои навыки на татами, удерживая на протяжении долгого времени китаянку Ву Шуген, став тем самым серьезным претендентом на участие в Токийской Олимпиаде в 2020 и в Бакинском Чемпионате мира в Азербайджане, где она будет соревноваться вместе со своим братом, действующим чемпионом мира в категории до 66 килограммов, Хифуми Абэ.

Особенно выделился своим спортивным мастерством в конце напряженной финальной схватки чемпион мира Йелдос Сметов. Он победил своего соотечественника Гусмана Кыргызбаева в категории до 60 килограммов в борьбе за "золото", благодаря приёму броска через плечо. Сметов получил оценку "ваза-ари", что увеличило его копилку ценных очков в Хух-хото.

Блестящее выступление Сметова и лидирующие позиции казахских дзюдоистов ознаменовали триумф казахского дзюдо, поскольку они были дважды представлены на пъедестале почета.

Президент Международной Федерации Дзюдо господин Мариус Визер был готов вручить золотую медаль в категории до 48 килограммов чемпиону мира 2014 года в Японии Ами Кондо.

В категории до 57 килограммов канадки сошлись в финальном поединке. Чемпионка "Большого шлема" Криста Дегучи смогла победить своего товарища по команде Джессику Климке, получив "иппон" с помощью техники удушения.

Прием дня выполнил победитель в категории до 66 килограммов.

Японка Джоширо Маруяма во время заключительного этапа четвертьфинала одержала победу над бывшей чемпионкой мира Джессикой Климке.