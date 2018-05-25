Ликвидация ядерного полигона в Пхунгери

24 мая КНДР полностью демонтировала ядерный полигон в Пхунгери. В ходе ликвидации, как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, не было зафиксировано утечек радиации. Пхунгери являлся одним из ключевых для ядерной программы КНДР объектов. Именно там в период с 2006 по 2017 год были проведены все шесть испытаний, включая термоядерную бомбу. За ходом ликвидации ядерного полигона наблюдали иностранные журналисты. Договоренность о закрытии Пхунгери была достигнута на переговорах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые прошли 27 апреля в пограничном Пханмунджоме. Новость о ликвидации полигона пришла на фоне отказа президента США Трампа провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.