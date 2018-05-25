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Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17

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Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17
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Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности за причастность к крушению "Боинга" над восточным Донбассом.

В заявлении кабинета министров страны говорится, что "правительство приняло соответствующее решение по предложению главы МИД Стефа Блока. Обе страны проинформировали РФ о данном решении".

В коммюнике отмечается, что на основе выводов Совместной следственной группы власти обеих стран убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", из которой был сбит самолет".

Пассажирский "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" совершал рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур 17-го июля 2014-го года.

Как выяснили следователи, причиной крушения лайнера стал запуск ракеты из установки "Бук".

"Бук", по мнению следствия, был завезен из России, он принадлежал 53-й

зенитной ракетной бригаде, дислоцированной под Курском.

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