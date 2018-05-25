Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности за причастность к крушению "Боинга" над восточным Донбассом.
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17
В заявлении кабинета министров страны говорится, что "правительство приняло соответствующее решение по предложению главы МИД Стефа Блока. Обе страны проинформировали РФ о данном решении".
В коммюнике отмечается, что на основе выводов Совместной следственной группы власти обеих стран убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", из которой был сбит самолет".
Пассажирский "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" совершал рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур 17-го июля 2014-го года.
Как выяснили следователи, причиной крушения лайнера стал запуск ракеты из установки "Бук".
"Бук", по мнению следствия, был завезен из России, он принадлежал 53-й
зенитной ракетной бригаде, дислоцированной под Курском.