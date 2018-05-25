Макрон, Солженицын и права человека в РФ

Президент Эммануэль Макрон во время поездки в Россию встретился с Натальей Солженицыной - вдовой знаменитого писателя-дисседента, напомнив, что во Франции по-прежнему чтут имя Солженицына.

Последовав призывам французской общественности, Макрон уделил самое пристальное внимание правозащитному движению в России. Так, он обсудил ситуацию в сфере прав человека с главой организации "Мемориал" Александром Черкасовым.

В последние годы "Мемориал" подвергается серьезному давлению со стороны властей. Вот, что рассказал Черкасов телеканалу Euronews:

"Мы говорили об очень конкретных вещах: о положении неправительственных организаций, о ситуации с "Мемориалом" на Северном Кавказе, о фабрикации дела Оюба Титиева и вообще о жизни гражданского общества в условиях закона о так называемых "иностранных агентах". Говорили также о безнаказанности в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это был живой, заинтересованный разговор".

"Судя по тому, как точно господин Макрон задавал вопросы, его эти темы действительно интересуют", - отметил Черкасов.

На вопрос, существует ли сегодня в России диалог между гражданским обществом и властями, Черкасов заявил следующее:

"К сожалению, практически нет. Мы живем в ситуации, когда уничтожена парламентская система, система политических партий. А последние 6 лет власти усиленно бьют по независимым СМИ и неправительственным организациям, которые остаются едва ли не последним проводником обратной связи между обществом и государством".

"Это затея глупая. Все равно, что разбить мигающую лампочку тревоги на пульте управления ядерным реактором. Ситуация от этого не улучшится. Это просто до поры, до времени замаскирует ситуацию - до тех пор, пока она полностью не выйдет из-под контроля. Мы ведь прекрасно знаем, что грубые, массовые нарушения прав человека внутри какой-либо страны, превращаются в угрозу международного мира и безопасности".

Вопрос демократических свобод и прав человека Эммануэль Макрон затронул также в беседе с президентом Владимиром Путиным. Впрочем, основное внимание переговоров было уделено развитие торговых отношений, а также международная повестка дня - главным образом ситуация вокруг Ирана.