Править ли поправку

Поправить восьмую поправку или нет — решали в пятницу граждане Ирландии. Восьмая поправка к конституции страны заявляет о равенстве права на жизнь матери и плода и фактически запрещает аборты — за исключением прямой угрозы жизни женщины.

Избирателям предлагается решить, внести ли в статью дополнение — дающее парламенту право принять закон, разрешающий прерывание беременности.

Один из главных сторонников разрешения абортов — премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он работал врачом и не понаслышке знает, о чём идёт речь и что приходится пережить женщинам, решающимся на это нелегально или за рубежом:

«Я не хочу загадывать, конечно, но по всей стране уже отмечена хорошая явка, и я надеюсь, что завтра мы узнаем о положительных результатах», — заявил премьер после голосования.

Ирландия считается чрезвычайно консервативной католической страной. Противозачаточные средства там были разрешены лишь в 1985 году, а разводы легализованы в 1996-м — позже всех стран ЕС.

Так что споры об абортах буквально раскололи нацию:

«Я собираюсь сказать „нет“. Я много думала и спорила. Это непростое решение, но я чувствую, что не имею права отнимать жизнь. Жизнь священна, и поэтому я голосую против».

«Я приехала, как только смогла. Я голосую с мыслью обо всех ирландках, которым пришлось уезжать за рубеж, чтобы сделать аборт. С мыслью обо всех, кто пострадал из-за восьмой поправки. С мыслью о своей дочери, о своих племянницах, обо всех женщинах Ирландии».

Винсент Макавини, Euronews:

«Опросы показывают, что результаты могут стать известны завтра поздно вечером, причём возможно понадобится пересчёт голосов. Референдум разделил ирландцев, которые продолжают бурно отстаивать свои точки зрения прямо в очередях на участки».