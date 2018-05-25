В Ирландии проходит историческое голосование: граждане страны решают, легализовать ли аборты.
Ирландия: референдум об абортах
Ирландия: референдум об абортах
Фактически, правда, речь не идёт о немедленном решении. Если большинство скажут «да», это лишь внесёт в конституцию поправку, дающую парламенту право принять соответствующий закон.
Сейчас основной закон Ирландии прямо запрещает прерывание беременности, кроме случаев существенной опасности для жизни матери.
Дискуссии накалились до предела. Ирландия считается традиционно католической и чрезвычайно консервативной страной. Противозачаточные средства там были запрещены до 1985-го года, а разводы легализованы лишь в 1996-м.
Правда, три года назад более 60% ирландцев поддержали легализацию однополых браков, что стало серьёзным ударом по консерваторам.
Винсент Макавини, Euronews:
«Опросы показывают, что результаты могут стать известны завтра поздно вечером, причём возможно понадобится пересчёт голосов. Референдум разделил ирландцев, которые продолжают бурно отстаивать свои точки зрения прямо в очередях на участки».