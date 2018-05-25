В пятницу вступил в силу Общий регламент ЕС по защите данных. У граждан Евросоюза, пользующихся интернетом и электронной почтой, теперь меньше оснований жаловаться на вмешательство в их личную жизнь. Компании, которые извещают их о своих товарах и услугах, обязаны обеспечивать их конфиденциальность. К новым правилам трудно приспособиться такому малому бизнесу, как семейный магазин «La fabrika» в центре Брюсселя. Его хозяйке приходится обращаться к каждому клиенту с просьбой дать согласие на хранение и использование информации о нём:
Защита личных данных в ущерб бизнесу
Защита личных данных в ущерб бизнесу
«Лишь малый процент людей ответили утвердительно, — сетует Келли Классенс. - Мы можем потерять почти всех наших подписчиков».
На то, чтобы заботиться о самом магазине и общаться с покупателями, у хозяйки остается мало времени. Сейчас оно уходит на такие операции, как обязательная оценка риска злоупотребления данными.
“Это очень тяжело. У нас не хватит бюджета, чтобы нанять кого-то на оформление документации, - продолжает Келли. Приходится делать это самим».
За невыполнения регламента грозит штраф в размере 4 проц оборота вплоть до 20 млн евро. Однако юридический советник Союза независимых предпринимателей обещает, что власти будут к ним снисходительны:
«Обычно малые и средним предприятие не будут подвергаться придирчивой проверке, я надеюсь, - говорит Франк Сокет. - Но если на вас будут поступать жалобы, или национальный орган начнет против вас расследование, важно показать, что вы искренне пытаетесь выполнять Регламент».
И все же советник признает, что магазину «La fabrika» придется нанять специалиста по защите личных данных, причем хорошего:
«В настоящее время на рынке многие предлагают свои услуги в качестве экспертов по Регламенту, предупреждает Сокет. - Но это в основном это самозванцы, желающие извлечь выгоду их страха, которые испытывают многие предприниматели. В большинстве случаев к ним обращаться не нужно».