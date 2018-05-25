Защита личных данных в ущерб бизнесу

В пятницу вступил в силу Общий регламент ЕС по защите данных. У граждан Евросоюза, пользующихся интернетом и электронной почтой, теперь меньше оснований жаловаться на вмешательство в их личную жизнь. Компании, которые извещают их о своих товарах и услугах, обязаны обеспечивать их конфиденциальность. К новым правилам трудно приспособиться такому малому бизнесу, как семейный магазин «La fabrika» в центре Брюсселя. Его хозяйке приходится обращаться к каждому клиенту с просьбой дать согласие на хранение и использование информации о нём: