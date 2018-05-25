Санкции и бизнес

На форуме в Санкт-Петербурге президент Франции Эммануэль Макрон был почетным гостем. Сейчас, когда отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего, приезд Макрона в северную столицу - возможность для главы российкого государства Владимра Путина показать, что страна не находится в изоляции. Для Макрона - повод продемонстрировать потенциал лидера, способного вести Европу вперед в трудный момент. Бизнесмены с обеих сторон хотят одного, чтобы политические проблемы их не коснулись.

Жерар Местралле, Suez: "Я долгое время работал в компании Engie в области энергетики, у нас были очень тесные, длительные и надежные отношения с "Газпромом".... Более 40 лет. И поэтому очень важно, чтобы эти коммерческие отношения между компаниями работали и в рамках политического диалога между главами государств. Я очень поддерживаю прошедший здесь диалог и очень им доволен".

Российские бизнесмены страдают от экономических санкций, введенных Западом в 2014 году. Однако, похоже некоторые из них не готовы это признавать, хотя санкционная политика продолжается. Вот что сказал euronews Андрей Самойлов, POLYMIX:

"Мы русские ничего не боимся. Санкции, как известно, обоюдный момент. У нас начинает работать голова, как сделать так, чтобы обойти эти санкции, как сделать, чтобы не нарушилась экономика России. И у нас это получается. Посмотрите, во сколько раз выросла экономика России. Чем больше санкций Запад вводит, тем для нас лучше".

Эфи Кутсокоста, euronews:

"После решения американского лидера Трампа вывести США из ядерной сделки с Ираном, президент Франции Макрон впервые встретился с российским коллегой Путиным на территории России. Несмотря на политические разногласия и экономические санкции, здесь в Санкт-Петербурге, было заключено множество торговых соглашений. Франция остается одним из ведущих иностранных инвесторов в России."