Экс-канцлер ФРГ Шредер защищает "Северный поток-2"

Сопротивление "Северному потоку - 2" связано с экономическими интересами конкурентов, в том числе США. Такое мнение на бизнес-завтраке в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге высказал председатель управляющего совета оператора этого проекта, бывший канцлер Германии Герхард Шредер:

"Я еще не слышал рациональных доводов, которые бы объясняли сопротивление Брюсселя. По-видимому, говоря дипломатическим языком, за этим стоят конкретные экономические интересы, интересы ряда правительств стран Европейского Союза и соседних государств. И, конечно, экономические интересы конкурирующих компаний. И разумеется, интересы Соединенных Штатов, которые выразили свое несогласие с проектом."

"США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки", - добавил Шредер.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 г. На прошлой неделе закончились подготовительные работы для укладки газопровода, и в ближайшее время должны начаться строительные работы.