«Ядерных полигонов не осталось»

Всего за пару часов до того, как Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, северокорейские военные ликвидировали ядерный полигон Пунгери. В пятницу были обнародованы видеосъёмки события: демонтаж вёлся в присутствии иностранных журналистов.

Пунгери расположен в горах провинции Хамгён-Пукто. До ликвидации объекта в этом районе ни разу не было иностранцев.

Отмечено, что уничтожены все три зарядные шахты, действовавшие на полигоне. Раньше их было четыре, но одну — где проводили самое первое испытание 2006 года — закрыли уже вскоре после этого. Ещё две шахты так и не были использованы.

Ответственные лица сообщили, что в процессе ликвидации полигона не было ни утечки радиоактивных веществ, ни урона окружающей среде и экологии.

Теперь, по словам Пхеньяна, у КНДР не осталось возможностей для ядерных испытаний.