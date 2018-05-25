Ночь в кресле у зубного за 200 €

Несколько тысяч за номер, обычно стоящий 50 евро за ночь: такими ценами Киев встречает болельщиков «Реала» и «Ливерпуля». В столице ожидают около 50 тысяч гостей, и в преддверии финала Лиги Чемпионов многие гостиницы поднимают цены в десятки раз.

Более двух тысяч болельщиков «Реала» даже приняли решение отказаться от поездки в Киев и сдать билеты. На фоне общего ажиотажа надеются заработать и люди, далёкие от гостиничного бизнеса:

Виктор Кылымар, Kiev Free Couch:

«Меня больше всего поразило, что людям предлагалось снять кресло в стоматологическом кабинете. Для меня это просто уже за гранью добра и зла, маразма и здравого смысла. И ладно бы предлагали, скажем, за десять евро или вовсе бесплатно — мол, приходите, заселяйтесь — а просили сто или даже двести евро. Это уже просто ужас».

Спасать положение — и имидж города — приходится активистам: в «Фейсбуке» организовано сообщество, участники которого готовы предоставить иностранцам ночлег бесплатно или за символическую цену. Меньше чем за три недели в сообщество вступили около пяти тысяч человек.

О готовности «разместить болельщиков у себя» заявлял даже президент Украины Пётр Порошенко.