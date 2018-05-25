Футболисты "Ливерпуля" и мадридского "Реала" прибыли в Киев, где 26 мая они поборются за кубок Лиги чемпионов. Киевские любители футбола овациями встретили нападающего "Реала" Криштиану Роналду и нападающего "Ливерпуля" Мо Салаха, а также таких ветеранов футбола как Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Марко Матерацци и Рууд Гуллит, которые будут наблюдать за игрой с трибуны.
Киев готовится к финалу Лиги чемпионов
Киев готовится к финалу Лиги чемпионов
Чтобы поддержать свои команды, в столицу Украины съезжаются также тысячи английских и испанских болельщиков, среди которых и король Испании Филипп VI.
Но приблизительно тысяча болельщиков "Ливерпуля" столкнулась с непредвиденными трудностями. Чартерные рейсы, на которых они собирались прилететь в Киев, были отменены из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог найти время для их посадки. В ситуацию был вынужден вмешаться мэр Киева, боксёр-тяжеловес Виталий Кличко.
В самом Киеве 20 хулиганов в масках атаковали ливерпульских болельщиков, ужинавших в ресторане. Двое англичан получили телесные повреждения, полиция задержала двух нападавших. Ответственность за нападение на себя взяла хулиганская группировка Trouble Company, в которую входят болельщики футбольного клуба ЦСКА Киев, не участвующего в профессиональных соревнованиях с 2009 г.