Киев готовится к финалу Лиги чемпионов

Футболисты "Ливерпуля" и мадридского "Реала" прибыли в Киев, где 26 мая они поборются за кубок Лиги чемпионов. Киевские любители футбола овациями встретили нападающего "Реала" Криштиану Роналду и нападающего "Ливерпуля" Мо Салаха, а также таких ветеранов футбола как Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Марко Матерацци и Рууд Гуллит, которые будут наблюдать за игрой с трибуны.